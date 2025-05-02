Van Valisi Ozan Balcı, yıllardır kapasite ve alt yapı yetersizliği gibi sorunlarla gündeme gelen Van Atatürk Şehir Stadyumu’nun bulunduğu alana yeni bir stat kazandırılacağını açıkladı.

Stat projesinin, Vanlı bir mimarın tasarımıyla hayata geçirileceği bildirildi.

30’dan fazla stat projesi çizen Vanlı bir mimarla anlaşma sağlandığını duyuran Vali Balcı, mevcut stat alanına “Yaşayan Stat” konseptiyle yeni bir stadyum yapılacağını söyledi.

Bunun yanı sıra stadın yanına, hem ofis hem konut olarak kullanılacak yüksek katlı rezidanslar inşa edilecek. Projenin yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilmesi gündemde, ancak stadın inşa süreci ve finansman modeli henüz netleşmedi.