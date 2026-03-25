AA muhabirinin, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, 1 Ekim 2025-23 Mart 2026 (2026 yılı Su Yılı) döneminde ülke genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında uzun yıllar ortalamalarına kıyasla yüzde 21,9 artış meydana geldi. Yağışlar, 1 Ekim 2024-23 Mart 2025 (2025 yılı Su Yılı) tarihlerine göre de yüzde 82,3 arttı.

Bu artışın etkisiyle barajlardaki doluluk oranlarında da yükseliş görüldü.

Yurt genelindeki depolama tesislerinde, 23 Mart 2025 itibarıyla 40,8 milyar metreküp depolama ve yüzde 43 aktif doluluk oranı bulunuyordu. Bu yıl aynı tarihte depolama miktarı 50 milyar metreküp, doluluk oranı da yüzde 52,7 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'deki içme suyu barajlarında doluluk oranı geçen yıldan bu yana yüzde 49,7'den yüzde 56'ya yükseldi. Sulama maksatlı barajlarda aktif doluluk oranı aynı dönemde yüzde 42,3'ten yüzde 54'e yükseldi.

Enerji amaçlı barajlarda ise doluluk oranı söz konusu dönemde 45,1'den yüzde 54,4'e çıktı.

Bazı büyükşehirlerdeki barajlarda son durum

İstanbul'a içme suyu sağlayan barajların doluluk oranı geçen yıl yüzde 80,5 iken 23 Mart itibarıyla yüzde 50,5 oldu. Baraj rezervuarındaki aktif doluluk miktarına göre İstanbul için 156 günlük içme suyu bulunduğu hesaplandı.

Ankara barajlarında da doluluk oranı aynı dönemde yüzde 20,1'den yüzde 22,4'e ulaştı. Kentteki barajlarda su miktarı dikkate alındığında 253 günlük içme suyu bulunuyor.

İzmir'e içme suyu sağlayan barajların toplam aktif doluluk oranı ise yüzde 10,3'ten yüzde 33,9'a yükseldi. Aktif doluluk oranı dikkate alındığında kent yaklaşık 494 günlük içme suyuna sahip bulunuyor.

Bursa'ya içme suyu sağlayan barajların toplam aktif doluluk oranı yüzde 66,9 düzeyine ulaştı. Bu oran geçen yıl yüzde 45,7 seviyesindeydi. Bursa'ya içme suyu temin eden barajlardaki doluluk oranına göre ise şehrin 378 günlük içme suyunun olduğu belirlendi.