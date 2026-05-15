Bakan Uraloğlu: Bayram trafiğini anlık olarak takip edeceğiz

Bakan Uraloğlu, kara yollarında Kurban Bayramı süresince uygulanacak tedbirlere ilişkin açıklamada bulundu. Bayram döneminde oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı ulusal kara yolu ağında gerekli planlamaların yapıldığını kaydeden Uraloğlu, "En yoğun seyahatin gerçekleştiği güzergahlarda turuncu ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürecek.

Ülke genelindeki 18 bölge müdürlüğümüz, 123 şube şefliğimiz, 16 tünel bakım işletme şefliğimiz, 25 otoyol bakım işletme şefliğimiz ve 17 yap-işlet-devret bakım işletme şefliğimizde kesintisiz denetim ve takip faaliyetlerimize devam ediyoruz" dedi.

'ZORUNLU OLMADIKÇA YOL ÇALIŞMALARINA ARA VERİLECEK'

Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Merkezi'nde bayram süresince anlık izleme ve takip yapılacağını belirten Uraloğlu, "Kara yolu ağımızın kritik noktalarındaki sensör, kamera ve sistemlerden elde edilen veriler AUS merkezimiz üzerinden anlık olarak koordine edilecek" diye konuştu.

Yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği kesimlerde gerekli trafik işaretlemelerinin yapıldığını bildiren Uraloğlu, mevcut levha ve işaretlerin de yeniden gözden geçirildiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Bayram tatili süresince yol yapım, bakım ve onarım çalışması yürütülen kesimlerde zorunlu olmadıkça çalışmalara ara vereceğiz" dedi.

'TRAFİK İŞARETLERİ VE LEVHALARDAKİ EKSİKLİKLER GİDERİLDİ'

Kara yolu ağında yapılan kontroller kapsamında trafik işaret levhaları, oto korkulukları, sinyalizasyon sistemleri ve kenar dikmelerindeki eksikliklerin tamamlandığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kirlenen levhaların temizliğini gerçekleştirdik, görünürlüğü azalan trafik işaretlerini yeniledik. Aşırı yağış nedeniyle oluşabilecek su taşkınlarına karşı gerekli uyarı levhalarını yerleştirdik. Heyelan ve yol daralması gibi durumların yaşandığı kesimlerde ise sürücüleri yönlendirecek trafik işaretlemelerini tamamladık."

'TRAFİK GÜVENLİĞİ HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU'

Bayram tatilinde vatandaşların huzur içinde seyahat etmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Uraloğlu, sürücülerin de trafik kurallarına hassasiyetle uyması gerektiğini vurguladı. Uraloğlu, "Trafik güvenliği hepimizin ortak sorumluluğu. Hız sınırlarına uymak, emniyet kemeri kullanmak ve sürüş sırasında cep telefonu kullanmamak hayati önem taşıyor" dedi.

Sürücülerin yol yapım ve bakım çalışmalarının sürdüğü kesimlerdeki uyarı levhaları ile işaretçilere dikkat etmelerinin önemine işaret eden Uraloğlu, tatil gidiş ve dönüşlerinde aynı gün ve saatlerde oluşan yoğunluğun bazı güzergahlarda trafik yükünü artırdığını belirtti.

Bakan Uraloğlu ayrıca vatandaşların yol durumundaki anlık değişiklikleri Karayolları Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesindeki 'Yol Durumu' bölümünden takip edebileceğini bildirdi.