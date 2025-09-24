Son haftalarda 3 puan hasreti yaşayan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübünün bu hasreti Bodrum FK maçında da devam etti.

Sipay Bodrum FK ile karşılaşan siyah - kırmızılılar, istediği skoru alamayınca ligde galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Mücadelenin ilk yarısında etkili olan taraf ev sahibi ekip oldu. Müsabakanın 21. dakikasında gelişen Sipay Bodrum FK atağında Taulant Seferi golü kaydetti ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıda başka gol olmadı ve devre Sipay Bodrum FK’nın 1 - 0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında da Vanspor’un çabaları yetmedi. Müsabakanın 60. dakikasında Bodrum FK atağında bir kez daha sahneye çıkan Taulant Seferi 2. golü kaydetti.

Vanspor'un 86. dakikada geliştirdiği atakta ise top direkten döndü.

Kalan dakikalarda temsilcimiz oyunu lehine çeviremedi ve Bodrum FK sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.