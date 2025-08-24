Trendyol 1. Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam etti. İlk iki haftayı kayıpsız geçen temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, 3. hafta maçında deplasmanda konuk olduğu Iğdır temsilcisinden de puan almayı başardı. Mücadele 0 – 0 eşitlikle tamamlandı.

Ev sahibi ekip sahaya; Furkan Köse, Antoine, Caner Cavlan (Dk. 80 Ali Yaşar), Burak Bekaroğlu, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 80 Valentin Eysseric), Moryke Fofana (Dk. 70 Moustapha Camara), Ali Kaan Güneren (Dk. 70 Daniel Avramovski), Gökcan Kaya, Gianni Bruno, Ahmet Engin (Dk. 90 Serkan Asan) ve Eyüp Akcan ile çıktı.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK ise; Çağlar Şahin Akbaba, Erdi Dikmen, Sabahattin Destici, Muhammet Çavuşoğlu, Aliou Traore (Dk. 60 Jefferson), Benito Ramirez (Dk. 61 Faruk Can Genç), Mehmet Özcan, Erdem Seçgin (Dk. 72 Mert Çölgeçen), Anestis Vlachomitros (Dk. 83 Bekir Can Kara), Xesc Regis (Dk. 72 Mehmet Manış) ve Ivan Cedric ile mücadele etti.

Maçın ilk yarısında ev sahibi ekip topa daha çok sahip olan taraf oldu. Her iki ekibin de temkinli oynadığı ve gol yollarını zorladığı mücadelenin ilk devresinde gol sesi çıkmadı. Taraflar soyunma odasına 0 – 0 eşitlikle gitti.

Maçın ikinci yarısında da beklenen gol gelmedi. Zaman zaman ev sahibi ekip zaman zaman da İmaj Altyapı Van Spor FK gol yollarını zorladı. Ancak her iki ekibin de çabaları sonucu değiştirmeye yetmeyince mücadele 0 – 0 eşitlikle tamamlandı.

Ligin ilk iki haftasında iki galibiyet alarak 6 puanla zirvenin ortağı olan İmaj Altyapı Van Spor FK, zorlu Iğdır deplasmanını da boş geçmemiş oldu ve hanesine 1 puan daha yazdırarak ligin 3. haftası itibari ile puanını 7’ye yükseltti.