2.Lig play-off şampiyonluğunun ardından Trendyol 1. Lig’e yükselen Van ekibi, yeni sezon öncesinde teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştı. Ligin önemli bir bölümünde takımın başında görev yapan Kutlu, son haftalarda alınan sonuçların ardından Vanspor yönetimiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

Kutlu’nun yeni takımı Sakaryaspor A.Ş., resmi açıklamasında, “Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır.” ifadelerine yer verdi.

VANSPOR BAŞINDA 16 MAÇTA 21 PUAN TOPLADI

Hakan Kutlu, İmaj Altyapı Van Spor FK’de ki görev süresince 16 lig ve 2 kupa maçına çıktı. Lig karşılaşmalarında 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Kutlu, kırmızı siyahlı ekiple 21 puan topladı. Kupa maçlarında ise 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde edildi.

Öte yandan Kutlu’nun Van ekibinin başında görev yaptığı dönemde, ligin 12. haftasında Van’da oynanan karşılaşmada, Sakaryaspor’u 3-2 mağlup etmişti. Tecrübeli teknik adam, bu kez İmaj Altyapı Van Spor FK’nin ligdeki rakiplerinden Sakaryaspor ile devam edecek.

Hakan Kutlu, Vanspor’dan ayrıldıktan sonra dikkat çekici bir paylaşımda bulunmuştu. Kutlu, “Kariyer planlamamda, doğrudan hedefe oynayan, yüksek bütçeli takımlar veya Süper Lig seviyesinde çalışmanın, Türkiye’nin futbol gerçekleri açısından daha doğru ve sağlıklı olduğuna karar vermiş bulunuyorum.” ifadelerine yer vermişti. Anlaşmaya vardığı 1. Lig ekibi ise puan sıralamasında 22 puan ile 16. sırada yer alıyor.