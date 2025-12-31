AK Parti Van İl Teşkilatı, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Bilal Yılmaz Çandıroğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında açıklamalarda bulunan AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, eğitimin bireysel ve toplumsal gelişimin temel unsuru olduğunu vurguladı.

Arvas, eğitimin ailede başlayıp okulda devam eden çok boyutlu bir süreç olduğuna işaret ederek, Van’ın genç nüfus oranı yüksek iller arasında yer almasının, kentin geleceği açısından önemli bir potansiyel sunduğunu ifade etti.

Arvas, şehirlerin ve ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasında nitelikli eğitimin belirleyici bir faktör olduğunu belirterek, iyi eğitim almış bireylerin hem yaşadıkları topluma hem de bilime ve teknolojiye katkı sunduğunu dile getirdi. Arvas, eğitimde kalitenin artırılmasının; bilim, bilişim ve teknoloji, yapay zekâ, uzay, sağlık ve mühendislik gibi pek çok alanda ilerlemenin ön koşulu olduğuna dikkat çekti.

AK Parti hükümetleri döneminde eğitim alanında önemli yatırımlar yapıldığını belirten Arvas, Türkiye genelinde modern okul binalarının inşa edildiğini, sınıfların teknolojik donanımlarla desteklendiğini ve alanında uzman öğretmenlerin görevlendirildiğini söyledi. Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminde kilit rol üstlendiğini ifade eden Arvas, her eğitimcinin öğrencisinin başarısını kendi başarısı olarak gördüğünü belirtti.

AHLAKİ VE TOPLUMSAL DEĞERLER VURGUSU

Eğitimin yalnızca okul ortamıyla sınırlı olmadığını, aile yapısının da bu sürecin temel bileşeni olduğunu vurgulayan Arvas, çocukların sevgi, saygı ve sorumluluk bilincini öncelikle ailede kazandığını söyledi. Son dönemde bazı sosyal medya içeriklerinde yer alan olumsuz örneklerin genelleştirilmemesi gerektiğini belirten Arvas, Türk gençliğinin büyük çoğunluğunun ahlaki değerlere bağlı, sorumluluk sahibi ve topluma duyarlı bireylerden oluştuğunu ifade etti.

VAN’DAKİ EĞİTİM VERİLERİ

Van genelinde yaklaşık 1.600 resmi ve özel eğitim kurumunda görev yapan 20 bin öğretmenin, 280 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine eğitim verdiğini aktaran Arvas, okulların büyük bölümünün modern ve teknolojik altyapıya sahip olduğunu kaydetti. Öğrencilerin eğitim süreçlerine özen göstermesi ve öğretmen-öğrenci ilişkisinin karşılıklı saygı temelinde sürdürülmesinin önemine değindi.

“EĞİTİM, KALKINMANIN TEMELİDİR”

Eğitim ve öğretimin toplumsal kalkınmanın vazgeçilmez unsuru olduğunu vurgulayan Arvas, parti olarak her zaman öğrencilerin ve eğitimcilerin yanında olduklarını belirtti. Velilerin de çocuklarının eğitimine gereken önemi gösterdiğini ifade eden Arvas, okumanın bireysel ve toplumsal aydınlanmanın anahtarı olduğunu dile getirdi.

TEŞEKKÜR VE TEMENNİLER

Açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e eğitim alanına sağlanan katkılar dolayısıyla teşekkür eden Arvas, öğretmenlerin ve idarecilerin fedakâr çalışmalarını takdirle karşıladıklarını kaydetti. Yeni İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu’na görevinde başarılar dileyen Arvas, Van’ın eğitimde hak ettiği seviyeye ulaşması için gerekli tüm çalışmaların sürdürüleceğine olan inancını dile getirdi.