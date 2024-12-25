Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta ilk devrede dikkat çeken istatistikler ortaya çıktı. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, iç saha maçlarında istenilen performansı ortaya koyamazken, deplasmanda en çok puan toplayan 3. takım olmayı başardı.

Ligin ilk devresinde Kırmız Grup’ta deplasman maçlarında en çok puan alan takım, lider Serik Belediyespor oldu. İlk devrede 8 deplasman maçı oynayan Serik Belediyespor bunların 7’sini kazanırken 1’inde ise berabere kaldı. Lider, şuana kadar deplasmanda yenilgi yaşamadı.

Deplasmanda en çok puan alan 2. takım Motolux 68 Aksarayspor oldu. Aksarayspor deplasmanda 9 maça çıktı, bu maçlardan 6’sını kazanırken, 1’inde berabere kaldı ve 2 maçta ise mağlubiyet yaşayarak 19 puan topladı.

DEPLASMANDA TEK YENİLGİ

Artı Değer Van Spor FK ise 18 puanla deplasmanda en çok puan toplayan 3. takım oldu. Deplasmanda 9 maça çıkan temsilcimiz bu maçlardan 5’ini kazanırken, 3’ünde berabere kaldı ve sadece 1 yenilgi aldı. Bu maçlarda 15 gol kaydeden kırmızı – siyahlılar, kalesinde ise 7 gol gördü. Temsilcimiz, deplasmanda tek yenilgisini Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.’ye karşı 1 – 0’lık skorla yaşadı.

DEPLASMANDA EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Artı Değer Van Spor FK’nin bu yıl ki deplasman başarısı başka bir istatistiğe daha yansıdı. Ligin ilk devresinde lider Serik Belediyespor deplasmanda 8 gol yerken, 2. sıradaki Motolux 68 Aksarayspor 9 gol yedi. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK ise ligin ilk devresinde, Karaman Futbol Kulübü ile birlikte 7 golle deplasmanda en az gol yiyen takım oldu.