Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şükran Sevimli başkanlığında çevrimiçi şeklinde yürütülen kongrede tıp etiğinin önemi ve gelişimine vurgu yapıldı.

Alanında başarılı işlere imza atmış birçok araştırmacı akademisyenin katılımıyla 3 gün boyunca süren kongrede hasta hakları, araştırma ve bakım etiği gibi alanlarda etik prensipler ve eğitimi üzerine bilgiler aktarıldı.

Etik alanında çalışmalar, araştırmalar yapan bilim insanları ve akademisyenlerin konuşmacı olarak katılım sağladığı kongreye ilişkin görüşlerini aktaran YYÜ Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şükran Sevimli, “Bu yolda yürümeye karar veren doktora öğrencileri ile tıp fakültesi öğrencileri arasında yeni, üretken bağlantılar kurulması, fikir alışverişinde bulunulması, işlevsel ve profesyonel ilişkiler geliştirilmesi için fırsatlar sunuldu. Kongremize destek veren üniversitemiz sayın yöneticilerine, davetli konuşmacılara, katılımcılara teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Medeniyetimizde Sağlıkta Etik-Ahlaki Değerler, Tıp Etiği Eğitimi, Türk Tıbbının Gelişimine Eleştirel Bakış Ve Deontolojiden Etik’e Geçiş, Tıp Eğitiminde Etiğin Yeri- İşlevi, Araştırma Ve Yayın Etiği, Çevresel Biyoetik, Tıbbın Etik Özelinde Yaşanan Anakronizm Ve Fantazmagorik Sorunlar, Yapay Zekâ, Etik Ve Eğitim, “Şehir Hastanesi” İçin Yok Edilen Hastaneler, Yoğun Bakımda Tıbbi Yararsızlık, Saglık Sistemindeki Sorunlar Talimatlarla Çözülebilir Mi?, Hasta Ve Sağlık Çalışanı Hakları, Hekim İntiharları Ve Mahremiyet, Tıp Fakültesinden Her Şey Çıkar, Arada Bir Hekim Çıkar Oksitosin Tıp Ve Sanat Platformu, Helsinki Bildirgesi Araştırmacılara Ne Söylüyor?, Hastane/Klinik Etik Kurullar gibi çok sayıda farklı konunun ele alındığı kongre öneri ve temennilerle sona erdi.