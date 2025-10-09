Kırmızı-siyahlı temsilcimiz, bugün Erzurum’da toplanarak lig hazırlıklarına başlayacak. Van Spor FK yönetimi, milli arayı değerlendirmek amacıyla Erzurumspor karşılaşması sonrası futbolcularına 5 günlük izin vermiş, ardından 9 Ekim Perşembe günü itibariyle Erzurum’da toplanarak Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. maçı hazırlıkları için kampa gireceğini duyurmuştu.

Bugün, Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde Erzurum’da bir araya gelecek olan Van ekibi, 18 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak. Kırmızı siyahlı ekip kampta hem fiziksel hem de taktiksel çalışmalara yoğunluk verecek.

ZORLU FİKSTÜRDE ÖNEMLİ PUANLAR TOPLANDI

Ligin ilk haftasından bu yana zorlu fikstüre rağmen önemli puanlar toplayan kırmızı-siyahlı ekip, Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. karşısında sahasında ve taraftarı önünde galibiyet alarak ligde üst sıralara tırmanmak istiyor.

2 HAFTADA 4 PUAN

Ligde son iki haftayı iyi değerlendiren İmaj Altyapı Van Spor FK, sahasında Amed Sportif Faaliyetler’i mağlup ederek 3 puan, ardından zorlu Erzurum deplasmanında berabere kalarak 1 puan almış ve milli araya girmeden önce toplam 4 puan toplayarak nefes almıştı.

KARŞILAMA 18 EKİM CUMARTESİ OYNANACAK

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK ile Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. arasındaki karşılaşma, 18 Ekim Cumartesi günü saat 13.30’da Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

Kırmızı-siyahlı temsilcimiz 13 puanla 9. sırada yer alırken, konuk ekip Pendikspor ise 18 puanla 3. sırada bulunuyor.