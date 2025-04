Nesine 2. Lig 32. hafta maçları 20 Nisan Pazar günü oynanacak. Artı Değer Van Spor FK, play-off yolunda büyük öneme sahip olan maçta Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.’yi konuk edecek.

Her iki takım için de play-off yolunda önemli olan maçta Hakem Melih Kurt düdük çalacak. Zorlu müsabakada Baran Can Durmuş ve Ardahan Işık yardımcı hakem olarak görev alacak. Maçta Emre Can Furuncu ise dördüncü hakem olarak bulunacak.