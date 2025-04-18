Van’da bugün saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda 1 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, iş yerinde yaşanan olayda V.C. isimli şahıs hayatını kaybetti. Yaralanan diğer iki kişinin ise hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Olayın nedeni henüz netlik kazanmazken, polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, delil toplama ve soruşturma çalışmalarını yürütürken, çevredeki güvenlik kameralarının da incelendiği öğrenildi.