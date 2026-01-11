Kongrede mevcut Başkan Erol Temel, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Temel; "Bu takımı Süper Lig’e çıkarana kadar buradayım" dedi.

Kongre sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erol Temel, göreve geldikleri günden bu yana kendilerine yönelik olumsuz algılar oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti. Temel, “Biz bu göreve başladığımız günden beri şunu söylediler; ‘Yapamazlar, bırakıp kaçacaklar, takımı şampiyon yapamayacaklar, tesis yapamayacaklar, stat yapamayacaklar.’ Ama Allah’a binlerce şükürler olsun ki bunların hepsini tek tek, birer birer yaptık.” diye kaydetti.

“BU HALKIN VANSPOR’A NE KADAR SAHİP ÇIKTIĞINI HESAP EDEMEDİLER”

Vanspor’un halkın takımı olduğunu vurgulayan Temel, “Hesap edemedikleri tek bir şey vardı; bu halkın, bu taraftarın, bu şehrin Vanspor’a ne kadar sahip çıktığını bilmiyorlardı. Biz hiçbir zaman sevdamızdan, armamızdan, gençlerimizden ve geleceğimizden geri adım atmadık. Ne dedik? Halk dedik, halkımız dedik, taraftarımız dedik.” ifadelerini kullandı.

“SÖZ VERDİK, ŞAMPİYON YAPTIK”

Göreve geldiklerinde verdikleri sözleri hatırlatan Erol Temel, “Geldiğimiz gün ne dedik? ‘Bu takımı şampiyon yapacağız.’ Allah’a şükürler olsun, geçen sezon takımımızı 2. Lig’den 1. Lig’e çıkardık.” şeklinde konuştu.

“TESİSLEŞMEDE YÜZDE 70’E GELDİK”

Tesisleşme konusunda önemli aşamalar kaydettiklerini belirten Başkan Temel, “Bu şehre bir tesis kazandıracağız demiştik. Bugün tesis binamızın yüzde 70’i tamamlandı. İki açık saha ve bir kapalı saha olmak üzere bu memlekete çok önemli bir yatırım kazandırdık. Ama birileri sabahtan akşama kadar ‘Vanspor’u nasıl geriye götürürüz’ derdinde.” dedi.

“CESARETİNİZ VARSA KARŞIMA GELİN”

Kongre sürecinde yaşananlara da değinen Temel, “Hiç bugüne kadar Vanspor’un kapısını çalmamış, tesisin yerini dahi bilmeyen bir kişi üzerinden sahte evraklarla mahkemelere başvurdular. Cesaretiniz varsa kendiniz çıkın, benim karşıma gelin. Buradan söz veriyorum; bu takımın stadı yapılana kadar, bu takımı Süper Lig’e çıkarana kadar, bu kulübü kirli ellerden tamamen kurtarana kadar bu görevi bırakıp gitmeyeceğim.” ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZ TESİS, ALTYAPI VE GENÇLER”

Konuşmasının devamında net mesajlar veren İmaj Altyapı Van Spor FK Başkanı Erol Temel, sözlerini şu ifadelerle tamamladı; “Şunu herkes bilsin, biz sadece secdede boynumuzu bükeriz. Bunun dışında hiçbir güce boyun eğmeyiz. Bir avuç insan 1,5 milyon Vanlıyı asla etkileyemez. Hodri meydan diyoruz. Hedefimiz nettir, tesisleşme, altyapı ve gençlerimiz. Vanspor’u Süper Lig’e çıkarmak için her türlü fedakarlığı yapacağız."

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Temel, sponsorlara, yol arkadaşlarına ve emeği geçen özellikle taraftar gruplarına ve herkese teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.