Temsilcimiz, Antalya’da Futbol Kulübü açmak için kolları sıvası.

İmaj Altyapı Van Spor FK’nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda “Van Spor forması giymeyi hayal eden her genç için bu okul bir kapı. Yeni yetenekleri keşfetmek, Van Spor ruhunu şehir şehir büyütmek ve geleceğe iz bırakmak için yola çıkıyoruz.” denilerek katılım çağrısı yapıldı.

“PROFESYONEL ANTRENÖRLER EŞLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

Van Spor tarafından yapılan paylaşımda, “Van Spor Futbol Kulübü olarak yalnızca bugünü değil, geleceği de inşa ediyoruz. Altyapıya verdiğimiz önem yalnızca Van’daki gençlerimizle sınırlı değil; şehrimizin dışında yaşayan, futbol tutkusu taşıyan tüm hemşerilerimize ulaşmak istiyoruz. Bu doğrultuda Antalya’da Van Spor Futbol Okulu’nu hayata geçiriyoruz. Profesyonel antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek altyapı denemeleriyle, yeteneğine inanan gençlere kendini gösterme fırsatı sunuyoruz.” denildi.

“VAN SPOR A TAKIMI OYUNCULARIYLA AYNI SAHADA BULUŞMA HEYECANI SİZLERİ BEKLİYOR”

Yapılan paylaşımın devamında ise şu ifadeler kullanıldı; “Van Spor forması giymeyi hayal eden her genç için bu okul bir kapı. Burada yalnızca futbol değil; disiplin, karakter, takım ruhu ve aidiyet de öğretiliyor. Van Spor armasıyla büyüyen her çocuk, bu şehrin ve bu kulübün geleceğini temsil edecek. Antalya’daki futbol okulumuzda özel otel turnuvaları, lisanslı sporcu olma fırsatları ve Van Spor A Takımı oyuncularıyla aynı sahada buluşma heyecanı sizleri bekliyor! Yeni yetenekleri keşfetmek, Van Spor ruhunu şehir şehir büyütmek ve geleceğe iz bırakmak için yola çıkıyoruz. Van Spor yalnızca bir kulüp değil, bir ailedir ve bu aile artık Antalya’da da büyüyor!”

Van Spor Futbol Okulu’na temsilci Atalay Erdeğer’e 0530 017 09 65 iletişim numarası üzerinden erişim sağlanabilir.