İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, devre arasında bazı futbolcularla yollarını ayırırken, bazı yeni isimleri de kadroya dahil etti. Kırmızı-siyahlı ekibin, yollarını ayırdığı isimlerden birisi de ikinci kaleci Abdulsamed Damlu oldu.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Yeni Malatyaspor’dan Van ekibine transfer olan tecrübeli file bekçisi Abdulsamed Damlu, ara transfer döneminde bu kez Amed Sportif Faaliyetler ile anlaşmaya vardı. Van Spor’un üst lige çıkmasında büyük emeği olan futbolculardan biri olan Damlu için kırmızı – siyahlı ekip teşekkür mesajı yayımladı.

“KARİYERİNİN YENİ DÖNEMİNDE BAŞARILAR DİLERİZ”

Vanspor, Damlu’nun ayrılığının ardından resmi sosyal medya hesaplarından bir teşekkür paylaşımı yayımladı. Yapılan paylaşımda, “Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda gösterdiği performans ve verdiği emekle önemli pay sahibi olan kalecimiz Abdulsamed Damlu, Amedspor ile anlaşmaya varmıştır. Abdulsamed Damlu’ya kulübümüze sunduğu katkılar, profesyonelliği ve örnek duruşu için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

Abdulsamed Damlu, Vanspor’un şampiyonluk yolculuğunda sergilediği performansla taraftarların takdirini kazanmıştı.