Trendyol 1. Lig’de dördüncü hafta tamamlandı. İlk iki haftayı galibiyetle kapatan, ardından Iğdır deplasmanından beraberlikle dönen temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, sahasında konuk ettiği Bandırma Spor’a 2 – 1 mağlup oldu.

4. haftaya 7 puanla 2. sırada giren İmaj Altyapı Van Spor FK, rakiplerinin puan kazandığı haftada 7 sıra gerileyerek haftayı 9. sırada tamamladı.

Lider durumda bulunan Arca Çorum FK, deplasmanda karşılaştığı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’nü 2 – 1 mağlup etmeyi başararak ligde 4’te 4 yapan tek takım oldu ve puanını 12’ye yükselterek liderliğini sürdürdü.

HAFTANIN TOPLU SONUÇLARI

Trendyol 1. Lig’de 4. haftanın toplu sonuçları şu şekilde;

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 1 - 2 Bandırma Spor

Sms Grup Sarıyerspor 0 - 2 Erzurumspor FK

Eminevim Ümraniyespor 0 - 2 Esenler Erokspor

Sakaryaspor A.Ş. 1 - 4 Boluspor

Manisa Futbol Kulübü 1 - 1 Alagöz Holding Iğdır FK

Atakaş Hatayspor 1 - 1 İstanbulspor A.Ş.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 1 - 2 Arca Çorum FK

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 2 - 1 Özbelsan Sivasspor

Adana Demirspor A.Ş. 1 - 8 Amed Sportif Faaliyetler

Serik Spor Futbol A.Ş. 2 - 4 Sipay Bodrum FK

PUAN DURUMU

Trendyol 1. Lig’de 4. hafta sonrası puan durumu şu şekilde oluştu;