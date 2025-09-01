Trendyol 1. Lig’de dördüncü hafta tamamlandı. İlk iki haftayı galibiyetle kapatan, ardından Iğdır deplasmanından beraberlikle dönen temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, sahasında konuk ettiği Bandırma Spor’a 2 – 1 mağlup oldu.
4. haftaya 7 puanla 2. sırada giren İmaj Altyapı Van Spor FK, rakiplerinin puan kazandığı haftada 7 sıra gerileyerek haftayı 9. sırada tamamladı.
Lider durumda bulunan Arca Çorum FK, deplasmanda karşılaştığı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’nü 2 – 1 mağlup etmeyi başararak ligde 4’te 4 yapan tek takım oldu ve puanını 12’ye yükselterek liderliğini sürdürdü.
HAFTANIN TOPLU SONUÇLARI
Trendyol 1. Lig’de 4. haftanın toplu sonuçları şu şekilde;
İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 1 - 2 Bandırma Spor
Sms Grup Sarıyerspor 0 - 2 Erzurumspor FK
Eminevim Ümraniyespor 0 - 2 Esenler Erokspor
Sakaryaspor A.Ş. 1 - 4 Boluspor
Manisa Futbol Kulübü 1 - 1 Alagöz Holding Iğdır FK
Atakaş Hatayspor 1 - 1 İstanbulspor A.Ş.
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 1 - 2 Arca Çorum FK
Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 2 - 1 Özbelsan Sivasspor
Adana Demirspor A.Ş. 1 - 8 Amed Sportif Faaliyetler
Serik Spor Futbol A.Ş. 2 - 4 Sipay Bodrum FK
PUAN DURUMU
Trendyol 1. Lig’de 4. hafta sonrası puan durumu şu şekilde oluştu;