Van’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ancak buna rağmen özellikle gece saatlerinde yaşanan serinlik, Van’ı yaz aylarında cazibe merkezlerinden biri haline getiriyor.

Gerek doğası ve tarihiyle gerek havasıyla dikkat çeken illerden biri olan Van’da bu günlerde gündüz saatlerinde havalar sıcak seyretse de gece saatlerinde serinlik hakim oluyor. Vanlıların sık sık sohbetlerinde “Gündüz sıcak gece serin” cümleleri geçerken, gündüz ile gece saatleri arasındaki sıcaklık farkı da dikkat çekiyor.

Meteorolojik verilere göre Van’da bu aralar sıcaklıklar maksimum 31 dereceyi görürken, en düşük sıcaklık ise 14 derecelere iniyor.

Tahminlere göre Van’da önümüzdeki 5 gün boyunca hava sıcaklıkları 30 derece civarlarında seyredecek. En düşük sıcaklıklar ise 14 – 15 derecelerde olacak.

Gündüz saatlerinde sıcaktan bunalanların Van Gölü kıyılarına akın ettiği Van’da gece ise park ve bahçeler, ev balkonları serinlemek için tercih edilen mekanlar oluyor.

Ayrıca Vanlılar, göl sezonunun sonuna yaklaşıldığını belirterek, sıcaktan bunalanları kente ve Van Gölü’nün serin sularına davet ediyor.