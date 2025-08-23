Trendyol 1. Lig’e iyi bir başlangıç yapan İmaj Altyapı Van Spor FK, üçüncü hafta maçında Iğdır deplasmanına konuk oluyor.

Ligin birinci haftasında deplasmanda Boluspor’u, ardından kendi sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor’u yenerek yoluna kayıpsız devam eden kırmızı – siyahlılar, bugün deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşacak.

Yoluna hata yapmadan devam etmek isteyen Van ekibi, çalışmalarını tamamlayarak Iğdır’a gitti. Dün itibari ile Iğdır’da kampa giren ve maç saatini bekleyen temsilcimiz, sahadan iyi bir neticeyle ayrılmak istiyor.

MAÇ SAATİ

Alagöz Holding Iğdır FK ile İmaj Altyapı Van Spor FK arasındaki maç bugün saat 21.30’da başlayacak. Mücadele Iğdır Şehir Stadı’nda oynanacak. Taraftarların maça ilgi göstermesi bekleniyor.

MAÇIN HAKEMLERİ

Alagöz Holding Iğdır FK - İmaj Altyapı Van Spor FK maçında Seyfettin Alper Yılmaz düdük çalacak. Mücahid Adem Çelebi ve Burak Sami Şad’ın yardımcı hakem olarak görev alacakları müsabakanın dördüncü hakemi ise Sinan Özcan olacak.

VANLILARIN GÖZÜ KULAĞI IĞDIR’DA OLACAK

Ligin ilk iki haftasını kayıpsız kapatan İmaj Altyapı Van Spor FK’de taraftarlar galibiyet serisinin devam etmesini istiyor. Vanspor taraftarlarının bir kısmı deplasmanda takımını yalnız bırakmayarak tribünlerdeki yerini alacak. Birçok Vanspor sevdalısının gözü kulağı ise Iğdır’da olacak.

Çekişmeli geçmesi beklenen müsabaka bugün saat 21.30’da oynanacak. Bu maç öncesi ev sahibi ekip 3 puanda bulunurken, İmaj Altyapı Van Spor FK ise 6 puana sahip.