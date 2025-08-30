Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullar 8 Eylül 2025’te açılıyor. Van’da okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri ise 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Bu süreçte, Vanlı ailelerin çocuklarının okul ortamına adaptasyonunu kolaylaştırmak için sergileyeceği tutumlar oldukça önemli.

AİLELERE ÖNERİLER!

Çocukların okula uyum sürecinde ailelerinin yaklaşımının, hem akademik başarıyı hem de duygusal iyi oluşu doğrudan etkilediğini belirten Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği Van İl Başkanı Ferhat Men, Vanlı ailelere şu önerilerde bulundu:

“Aileler, çocuklarıyla iletişimde yargılayıcı ve suçlayıcı bir tutumdan kaçınmalı. Bunun yerine, ‘Bugün okulda neler yaptın?’ ya da ‘Bu konuda ne düşünüyorsun?’ gibi açık uçlu sorular sorarak çocukların kendilerini ifade etmelerine fırsat tanımalı.”

“ÇOCUĞU DİNLEYEN BİR YAKLAŞIM ÖNEMLİDİR”

Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklar için emir verici bir üslup yerine, onların fikirlerine değer veren bir yaklaşımın önemini ifade eden Men; “Özellikle ergenlik döneminde, emir verici bir üslup yerine, çocuğun fikirlerini soran ve onu dinleyen bir yaklaşım benimsenmelidir. Bu, çocuğun hem kendine güvenini artırır hem de aileyle bağını güçlendirir. Ayrıca çocukların aile içinde sevildiğini ve desteklendiğini hissetmesi, okul ortamına uyumlarını kolaylaştırır ve duygusal iyi oluşlarını destekler.” dedi.

Van’da uyum haftası sürecinde Vanlı ailelerin, “Ailemle Eğitim Yolculuğum” ve “Aile Okulu” gibi programlara katılarak çocuklarının eğitimine aktif destek sağlamasını öneren Men, “Vanlı velilerin öğretmenlerle iş birliği yapması, çocukların ihtiyaçlarını anlamada ve uyum sürecinde kritik bir rol oynar.” şeklinde konuştu.