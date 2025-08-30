Van Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini korumak, kamuya ait alanların işgal edilmesini önlemek için yoğun mesai harcıyor. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın koordineli çalışmaları sonucunda, kamu alanlarını izinsiz şekilde işgal eden yapılar saha taramaları ile tespit ediliyor. Yapılan tespitlerin ardından ekipler kamusal alanlara yapılan ve kurulan yapıları kaldırarak yıkımını gerçekleştiriyor.

"Aile Sağlık Merkezi olarak planlanan araziye konteyner bırakılmış"

Ekipler, son olarak yapılan çalışmalarda Bostaniçi Mahallesi'nde Park ve kamu binası olarak imarda yer alan arazilerde kaçak yapı tespit etti. Aile Sağlık Merkezi olarak ayrılan bir araziye konulan konteyner ile Park olarak belirlenen arazideki prefabrik yapılar iş makinaları yardımıyla kaldırıldı.

Arsa etrafını çevreleyen tel örgüler ve duvarlarda yıkıldı. Kaçak yapıyı kullanan kişiler hakkında ise yasal işlem başlatıldı. Belediye yetkilileri, halkın ortak kullanımına ait alanların korunması ve şehir planlamasına uygun yapılaşmanın sağlanması adına denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.