Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, eğitim hizmetleri ihracatını artırmak ve uluslararası öğrenci hareketliliğini teşvik etmek amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Türkiye'yi eğitim alanında bölgesel cazibe merkezi ve küresel ölçekte tercih edilen bir destinasyon haline getirmenin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "2012 yılından bugüne kadar eğitim hizmetleri ihracatımız 15 kat artış göstererek 2024 yılı itibarıyla 2 milyar 865 milyon dolara ulaşmıştır. Bu güçlü artış, Bakanlığımızın sağladığı desteklerin yanı sıra üniversitelerimizin ve sektör paydaşlarımızın yürüttüğü uluslararası tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle mümkün olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

"Türkiye küresel öğrenci hareketliliğinden yüzde 3,5'lik pay aldı"

Açıklamada, sektöre Ticaret Bakanlığınca sağlanan desteklerin bir önceki yıla göre iki kat artarak geçen yıl 162,6 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

Bu yılın ağustos ayı itibarıyla sektöre sağlanan destek tutarının ise 66,2 milyon lira olduğuna işaret edilen açıklamada, ⁠yurt dışı pazarlara yönelik reklam ve tanıtım çalışmalarından ⁠uluslararası pazarlama faaliyetlerine, ⁠uluslararası birimlere yönelik kira, istihdam ve operasyonel giderlerden tanıtım heyet programlarına kadar birçok faaliyetin desteklendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu desteklerle Türkiye'nin uluslararası eğitimde önde gelen ülkelerden biri konumuna yükseldiği vurgulanarak, "2024-2025 öğretim döneminde ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısı 2012 yılına kıyasla yaklaşık 11 kat artarak 337 bin 119'a ulaşmıştır. Türkiye, bu yükselişle küresel uluslararası öğrenci hareketliliğinden yaklaşık yüzde 3,5'lik pay alarak dünya sıralamasında önemli bir konuma gelmiştir. Halihazırda 180 farklı ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapıyor olmamız, ülkemizin uluslararası bir eğitim merkezi haline geldiğinin göstergesidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Hedefimiz, Türkiye'nin eğitimde marka değerini güçlendirmek"

Türkiye'deki üniversite sayısının 2002 yılında 76 iken bu yıl 208'e yükseldiğinin altı çizilen açıklamada, bu artışla Türkiye'nin, en fazla üniversiteye sahip 25'inci ülke olduğu ifade edildi.

Açıklamada, eğitim sektörünün yurt dışında tanıtılması amacıyla, Bakanlık destekleriyle bu yıl "Study in Türkiye" markası altında 20 milli katılım fuar organizasyonu gerçekleştirildiği de aktarıldı.

Sektörde faaliyet gösteren 7 markanın Turquality desteği aldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önümüzdeki dönemde bu sayının artması hedeflenmektedir. Üniversitelerimizi ve sektör paydaşlarımızı bu yıl da etkin biçimde desteklemeyi sürdürürken, sektörün sorunlarının ele alındığı, Bakanlığımızca sağlanan desteklerin anlatıldığı, bilgilendirme ve koordinasyon faaliyetlerinin gerçekleştirildiği toplantılar düzenlenmiştir. Bakanlık olarak hedefimiz, Türkiye'nin eğitimde marka değerini güçlendirmek, uluslararası öğrenci çekim gücünü artırmak ve eğitim ihracatında sürdürülebilir büyümeyi sağlamaktır."