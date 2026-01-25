Son olarak 2022 yılında gündeme gelen "öğrenci affı", 2026 ile birlikte yeniden gündemde.

Af talebi ise öğrencilerden geldi...

AK PARTİ GRUBU'NDA GÖRÜŞMELER YAPILDI

AK Parti Grubu’nda da görüşmelerde bulunan öğrenciler, yeniden üniversiteye dönmek istediklerini dile getirerek, kanun çıkarılmasını talep etti.

AK PARTİ ÇALIŞMALARINI TAMAMLAMAK ÜZERE

25 maddeden oluşması beklenen ve af düzenlemesini kapsayan kanun teklifinde sona gelindi.

Öğrenci affının hangi şartları kapsayacağına ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversiteler Arası Kurul ile yapılan görüşmelerin ve değerlendirmelerin sonuçlarının da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktarılacağı öğrenildi.

25 MADDELİK KANUN TEKLİFİNİNİ İÇERİSİNDE YER ALANLAR

Kanun teklifinde, hangi öğrencilerin aftan yararlanacağı da belirtiliyor.

Buna göre, ailenin tek gelir kaynağını yitirmesi sebebiyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan ya da ailesindeki bir veya birden fazla bireyin bakım sorumluluğunu üstlenmesinden dolayı üniversite eğitimine devam edemeyen öğrencilerin affın kapsamına alınması öngörülüyor.

YÖK BAŞKANI MESAJI VERMİŞTİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 2026 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar üniversitelerde öğrenci affı ile ilgili bir çalışma yaptıklarını duyurarak, “Bilhassa azami süreyi doldururken staj veya intörnlük aşamasında öğrencilik hakkını kaybedenlerle alakalı düzenlemeyi TBMM’ye sunacağız.” demişti.