Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Van’da sağlık altyapısına yönelik yatırımlara ilişkin bilgiler paylaşıldı. Van genelinde yapımı devam eden hastanelerin yanı sıra 2026 yılı içerisinde yapımına başlanması planlanan yeni sağlık tesisleri kamuoyuna duyuruldu.

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre Van Şehir Hastanesi, Edremit 50 Ünit Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Başkale Devlet Hastanesi’nin yapım çalışmaları devam ediyor. 2026 yılı içerisinde ise İpekyolu Bostaniçi Devlet Hastanesi, Muradiye Devlet Hastanesi ve Erciş Devlet Hastanesi ek binasının yapımına başlanması planlanıyor. Söz konusu hastanelerin her birinin 150 yatak kapasiteli olması öngörülüyor.

Ayrıca Özalp Devlet Hastanesi bünyesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Diyaliz Ünitesini kapsayan bir ek bina yapılması, Tuşba ilçesinde ise 100 yataklı yeni bir devlet hastanesinin inşa edilmesi planlanıyor.

Bunlara ek olarak Edremit ilçesinde yapılması planlanan 500 yataklı devlet hastanesi de 2026 yılı yatırım programına alındı.

Birinci basamak sağlık hizmetlerine yönelik olarak ise Halk Sağlığı Laboratuvarı (L1) ile birlikte 7 adet Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi’nin yatırım programında yer aldığı bildirildi.

İşte Van'a yapılması planlanan sağlık yatırımları: