Van Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi tarafından “Tahkim Davalarında Görev Alacak Hakemler Eğitimi” düzenlenecek.

Hem fiziki hem online yapılacak eğitimlere katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 1 Eylül olarak belirtildi.

28 saat fiziki, 4 saat ise online olarak gerçekleştirilecek olan eğitimler toplamda 32 saat sürecek.

Hukukçuların (en az 5 yıl mesleki tecrübesi olanlar), meslek mensuplarının (mali müşavir, mühendis vb. en az 5 yıl meslek tecrübesi olanlar) ve sektör mensuplarının (en az 10 yıl meslek odası kaydı olanlar) başvuru yapabileceği eğitimde; arabuluculuk, tahkim ve MED-ARB, temel tahkim bilgileri, tahkim anlaşması, tahkim yargılaması, tahkim yargılamasının sona ermesi ve uygulama dersleri verilecek.

Eğitimler, Prof. Dr. Erdem Büyüksağiş, Doç. Dr. Serhat Eskiyörük ve Av. Arb. Hasan Hüseyin Alparslan tarafından verilecek. Ücretli eğitimin; fiziki dersleri 12-15 Eylül tarihlerinde, online dersi ise 20 Eylül tarihinde yapılacak.

Hakem listesinde görev almak isteyenlerin katılımının zorunlu olduğu eğitimin başvuruları Van TSO’da devam ederken, 1 Eylül tarihinde başvuruların sona ereceği kaydedildi.