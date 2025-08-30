Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgileri paylaştı.

Açıklamada, son 24 saatte 3'ü çocuk 10 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 124'ü çocuk olmak üzere 332'ye yükseldiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın "felaket seviyesi" olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı" bildirilmişti.

IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze kentini işgal planı kapsamında Zeytun ve Şeyh Rıdvan mahalleleri başta olmak üzere birçok bölgeye yoğun saldırılar düzenlendi.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki El-Kerame Mahallesi'nde bir evi hedef aldı. Saldırıda 1 anne ve çocuğu öldü, 2 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze kentindeki El-Vahde Caddesi'nde bir evi daha hedef aldığı saldırıda Filistinli bir kadın yaşamını yitirdi.

Öte yandan Gazze kentinde yaşayanlar Zeytun ve Şeyh Rıdvan mahalleleri ile çevresini hedef alan yoğun patlama ve silah sesleri altında korku dolu bir gece geçirdi.

Sosyal medya hesaplarında İsrail askeri zayiatına dair paylaşımlar yapılıyor

İsrail kanalı "I24NEWS" İsrail ordusunun bölgede ilerlediğini, havadan ve ağır topçu ateşiyle saldırılar düzenlediğini, Gazze kentinin dış kesimlerinde şiddetli çatışmalar çıktığını" kaydetti.

Bazı sosyal medya hesaplarında Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinin ölümüyle sonuçlanan bir dizi "zorlu" güvenlik olayıyla ilgili haberler paylaşılmaya devam ediyor.

Uluslararası kaynaklara göre İsrail, Filistinli grupların saldırıları sonucu yaşanan kayıplar hakkında medyaya sıkı bir askeri sansür uyguluyor. Bunun nedenleri arasında kamuoyunun moralini koruma çabası da gösteriliyor.

Ayrıca çıkan bazı haberlerde dört İsrail askerinin Filistinli gruplar tarafından esir alınmış ve ordunun "Hannibal Protokolü"nü devreye sokmuş olabileceği yönünde endişelerin arttığı belirtiliyor.

Hannibal Protokolü, esirlerin kurtarılma imkanı yoksa esir alanlarla birlikte ortadan kaldırılmasını öngörüyor.

Gazze'nin güneyi ve orta kesimlerine saldırılar

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentinin Selahaddin Caddesi'ni hedef alan İsrail saldırısında bir Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un kuzeybatısındaki Asda bölgesinde de İsrail askeri araçlarından yerinden edilmiş sivillerin çadırlarına ateş açılması sonucu bir Filistinli ağır yaralandı.

İsrail’in, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere karşı yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü soykırımın önemli aşamalarından biri olan Gazze kentini işgal etme girişimi, dün itibarıyla resmen başlamıştı.

İsrail hükümeti, 8 Ağustos’ta, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu tarafından önerilen ve Gazze kentinden başlayarak tüm Gazze Şeridi’ni kademeli olarak yeniden işgal etmeyi hedefleyen planı onaylamıştı.