Van, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 10. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları’nın Doğu Anadolu Bölge Finalleri 01 – 04 Eylül tarihleri arasında Van’da gerçekleştirilecek.

Van Devlet Tiyatrosu’nda düzenlenecek olan programda gençler ses yarışması, bilgi yarışması, tiyatro yarışması ve şiir okuma yarışmaları ile tatlı bir rekabete girerek hünerlerini sergileyecek.

1 Eylül tarihinde başlayacak olan “Kültür ve Sanat Yarışmaları” 4 Eylül tarihinde tamamlanacak. Van’da düzenlenecek olan Doğu Anadolu Bölge Finalleri yarışmalarına 14 il katılım sağlayacak.