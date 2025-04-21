İpekyolu Expo Fuar A.Ş. organizatörlüğünde bu yıl 15’incisi düzenlenen Van Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarına Vanlı firmaların yanı sıra birçok ilden de firma katılım sağladı. 16 Nisan’da başlayan fuar, dün tamamlandı.

Fuarda birçok stant ilgi gördü. Bir su arıtma sisteminin Van bayiliğini yapan Akbulut su arıtma sistemleri firması, yine fuarda ilgi gören stantlardan oldu.

Wanhaber’e değerlendirmelerde bulunan Akbulut su arıtma sistemleri firması yetkilisi Fatih Akbulut, “2002 yılından bu yana tarımsal, evsel ve endüstriyel alanlarda su arıtma sistemleri olarak Van’da hizmet veriyoruz” dedi.

“STANDIMIZ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ”

Fuardaki amaçlarının kaliteli su cihazlarının tanıtımı ve daha fazla kitlelere ulaştırmak olduğunu belirten Akbulut, “Fuarda standımıza Van’dan ve şehir dışından gelen birçok vatandaşımız yoğun ilgi gösterdi. İlgiden dolayı memnun kaldık. Bölge illerine hatta ülkenin dört bir yanına da mobil servisimizle kurulum ve bakım hizmeti sunuyoruz.” sözlerine yer verdi.