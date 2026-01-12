İlçede yaklaşık 40 yıldır fırıncılık yapan Yılmaz Şit, arkadaşlarıyla birlikte topladıkları ekmekleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu kırsal mahalleler ile park ve bahçelere bıraktı. İlçenin farklı bölgelerine ekmek kırıntıları ve su bırakan Şit, yoğun kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta büyük zorluk yaşadığını belirtti.

Yıllardır gönüllü olarak sokak hayvanları ve kuşların beslenmesi için çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Şit, "Geçtiğimiz yıllarda aracımı kuşlara yuva yapmıştım, ayrıca kuşlar için yemlikler kurmuştum. Bu çalışmalarımın ardından olumlu tepkiler aldım. Bu yıl ilçemizde yoğun kar yağışı oldu.

Biz de israf olmasın diye topladığımız ekmekleri sokak hayvanları ve kuşlar için kırsal alanlara getirdik. Amacım, yoğun kar yağışının olduğu bölgelerde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara destek olmak ve ekmek israfına dikkat çekmek" dedi.