Özalp Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü’ne, aşçı, aşçı yardımcısı ve temizlik elemanı alınacak. Alım ihale ile yapılacak. Alımla ilgili olarak yayımlanan ilanda, “2 aşçı, 3 aşçı yardımcısı ile 7 temizlik elemanı hizmet alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” denildi.

İHALE TARİHİ VE SAATİ

Söz konusu ihale, 21 Ağustos Perşembe günü saat 14.30’da gerçekleştirilecek. İşe başlama tarihi 8 Eylül 2025, işin bitiş tarihi ise 31 Mart 2026 olarak kaydedildi. İhale, Özalp Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü'nde e-teklif olarak açılabilecek.

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

-Teklif mektubu,

-Geçici teminat,

-İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir,

-İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhalenin tüm detaylarına www.ilan.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilir.