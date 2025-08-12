Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın yanındaki kalenin güneydoğu dış surlarında, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz başkanlığında bu yıl ilk kez kazı başlatıldı.

Alanında uzman akademisyenlerin de yer aldığı kazılarda, kalenin dış surları boyunca sürdürülen çalışma sonucu yaklaşık 600 metrekarelik alanda büyük bir burç tespit edildi.

Orta Çağ'ın farklı dönemlerine ait seramik parçaları, sikkeler ve erzak küplerinin de ortaya çıkarıldığı kalenin, restorasyon çalışmalarının ardından turizme kazandırılması hedefleniyor.

Kazı Başkanı Kulaz, AA muhabirine, bu yıl Selçuklu Kalesi olarak adlandırılan alanın güneydoğusundaki dış surlarda ilk defa arkeolojik kazı yaptıklarını söyledi.

Bu kazılar sırasında Ahlatşahlar, Eyyubiler, İlhanlılar ve Akkoyunlular ile Osmanlı dönemlerine ait sikke ve seramiklere ulaştıkları bilgisini veren Kulaz, gün yüzüne çıkan kalıntılarla alanın 11. yüzyılın sonundan 16. yüzyılın sonuna kadar kullanıldığını söylemenin mümkün olduğunu ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle çalışmayı yaptıklarını anlatan Kulaz, "Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki projelerimiz devam ediyor. Bakanlığın en önemli projelerinden biri olan 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında bu çalışmalar gerçekleştiriliyor. Mezarlık dışında da halkın 'Eski Kale' veya 'Selçuklu Kalesi' olarak tanımladığı alanda çalışma yapıyoruz. Hem kalenin nitelik ve nicelikleriyle kısmen ortaya çıkarılması hem de Ahlat turizmine katkıda bulunmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak ekipçe çalışma yürütüyoruz." dedi.

"Amacımız Selçuklu Kalesi'ni ortaya çıkararak restore etmek ve turizme kazandırmaktır"

Kalenin güneydoğu köşesinde büyük bir burcun ve bu burcun doğusunda da tandırevi veya kiler olarak kullanıldığı değerlendirilen mimari yapı grubunun tespit edildiğini kaydeden Kulaz, şöyle konuştu:

"Devam eden çalışmalar sonucunda yapı ve yapıların işlevi konusunda daha net bir şey söyleme imkanı olabilecektir. Bu alanda erzak küpleri, tandırlar ortaya çıktı. Seramiklerden ve tespit ettiğimiz sikkelerden yola çıkarak bu alanın 11. yüzyılın sonundan 16. yüzyılın sonuna kadar kullanıldığını söylemek mümkün. Burada temel amacımız hem Ahlat'ın Eski Kale'sini yani Selçuklu Kalesi'ni ortaya çıkarmak hem de kazılardan sonra restore ederek turizme kazandırmak. O nedenle bu alanda çalışmaya başladık. Etaplar halinde hem kazı hem de restorasyon çalışmalarını gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Genel Müdürlüğümüze, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine, Bitlis Eren Üniversitesine, Bitlis Valiliğine, Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat Belediye Başkanlığına, Ahlat Müze Müdürlüğüne, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Ahlat halkına ve kazı ekibine teşekkür ediyorum."

"Buluntular önemli"

Kulaz, kazılar sırasında Ahlatşahlar, Eyyubiler, İlhanlılar, Akkoyunlular ve Osmanlı dönemlerine ait bulgulara rastlandığını belirterek, "2025 yılı kazı sezonunda çıkan sikke ve seramik örneklerinden bazılarını görüyorsunuz. Madeni paralar Eyyubiler, İlhanlılar ve Akkoyunlular dönemine ait sikkelerden oluşuyor. Bunlardan sadece Eyyubi sikkesi hariç diğerlerinin tamamının baskı yeri Ahlat'tır. Seramikler için de benzer şeyler söylemek mümkün. Ahlatşahlar, Eyyubiler, İlhanlılar, Akkoyunlular ve Osmanlı dönemlerine ait seramikler var. Kısmen de Osmanlı dönemine ait seramik parçaları bulunuyor. Bu örneklerden yola çıkarak alan ve tabakalarla ilgili tarihlendirme de yapabiliyoruz. Onun için bu tür buluntular önemli ve bunlardan bazı sonuçlar çıkarıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.