Kent genelinde bakım-onarım çalışmaları gerekçesiyle çok sayıda mahallede elektrik kesintisi yaşanacak. VEDAŞ, yarın (10 Ekim Cuma) 11 ilçede toplamda yüzden fazla mahallede enerji kesintisinin olacağını bildirdi.
VEDAŞ tarafından planlı enerji kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler şunlar:
İPEKYOLU:
08.00-18.00 saatleri arasında; Vali Mithat Bey ve Selimbey mahallelerinde planlı bakım-onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.
09.00-13.00 saatleri arasında; Erçek, Çalımlı ve Dibekli mahallelerinde planlı bakım-onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.
09.00-17.00 saatleri arasında; Hafıziye, Halilağa, Hacıbekir, Bostaniçi ve Yeni Mahalle’de planlı bakım-onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.
EDREMİT:
09.00-17.00 saatleri arasında; Yeni Mahalle, Elmalık, Doğanlar, Ayazpınar, Esentepe ve Bakacık mahallelerinde planlı bakım-onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.
TUŞBA:
08.00-18.00 saatleri arasında; Altıntepe, Bardakçı, Topaktaş, Çitören, Şemsibey, Tevekli, Arısu, Dibekdüzü ve Abdurrahman Gazi mahallelerinde planlı bakım-onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.
09.00-17.00 saatleri arasında; Akköprü ve Çolpan mahallelerinde planlı bakım-onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.
GÜRPINAR:
09.00-13.00 saatleri arasında; Elaçmaz ve Umut mahallelerinde planlı bakım-onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.
09.00-17.00 saatleri arasında; Kırkgeçit, Yoldüştü, Bükeç, Dağseven, Dikbıyık, Geçerli, Oğuldamı, Özlüce ve Taşlıyazı mahallelerinde planlı bakım-onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.
BAŞKALE:
09.00-17.00 saatleri arasında; Gedikbaşı, Yolmaçayır, Akçalı, Aşağıküme, Aydemir, Belencik, Beşocak, Çakırdoğan, Dereiçi, Deringeçit, Dikilitaş, Ekecek, Esenyamaç, Hasanbey, Ilıcak, Keçilioba, Kovalıpınar, Oğulveren, Öncüler, Ormetaş, Yukarıdallı ve Yukarıdarıca mahallelerinde planlı bakım-onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.
ÇATAK:
09.00-17.00 saatleri arasında; Alacayar, Bilgi, Eliaçık, Işınlı ve Sözveren mahallelerinde planlı bakım-onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.
BAHÇESARAY:
09.00-17.00 saatleri arasında; Altındere ve Ünlüce mahallelerinde planlı bakım-onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.
MURADİYE:
09.00-13.00 saatleri arasında; Çakmak Mahallesi’nde planlı bakım-onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.
09.00-17.00 saatleri arasında; Balaklı Mahallesi’nde planlı bakım-onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.
ERCİŞ:
09.00-17.00 saatleri arasında; Akçayuva Mahallesi’nde planlı bakım-onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.
ÖZALP:
09.00-13.00 saatleri arasında; Aksorguç, Altınboğa, Aşağıakçagül, Aşağıbalçıklı, Aşağıkoçkıran, Aşağımollahasan, Aşağıtulgalı, Aşağıyorganlı, Bağrıaçık, Bodurağaç, Boğazkesen, Boyaldı, Çamurlu, Çavuşlar, Çırakköy, Çubuklu, Cumhuriyet, Damlacık, Dağdeviren, Dönerdere, Dorutay, Eğribelen, Emek, Eski Emek, Gözdeğmez, Günyüzlü, Gültepe, Hazine, Karlıyamaç, Hacıali, Hacıkışlak, İstasyon, Kalecik, Kargalı, Kaşıkara, Kırkçalı, Mahmudiye, Mehmetalan, Oymaklı, Sağmalı, Sarıköy, Savatlı, Şemsettin, Seydibey, Sugeçer, Tepedam, Yarımkaya, Yavuzlar, Yukarıbalçıklı, Yukarıtulgalı, Yukarıyorganlı, Yumruklu, Yünkuşak, Mollatopuz, Şehittepe, Tepedam, Yukarıayazca, Yukarıçavdarlık ve Yukarımollahasan mahallelerinde planlı bakım-onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.
09.00-17.00 saatleri arasında; Bağrıaçık Mahallesi’nde planlı bakım-onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.
SARAY:
09.00-13.00 saatleri arasında; Atatürk, Bakışık, Baltepe, Beyarslan, Çakmakköy, Çartak, Çaybağı, Değirmigöl, Dolutaş, Feritmelen, Kapıköy, Karahisar, Kargalı, Kazımpaşa, Kazlıgöl, Keçikayası, Kekikdüzü, Kepir, Koçbaşı, Kurucan, Mahmudiye, Örenburç, Sırımlı, Yamanyurt, Yeşilağaç ve Zincirkıran mahallelerinde planlı bakım-onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.