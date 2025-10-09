Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 3 Ekim haftasında yaklaşık 168 milyar 6 milyon lira artarak 21 trilyon 31 milyar 711 milyon liradan, 21 trilyon 199 milyar 717 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 276 milyar 811 milyon lira azalarak 24 trilyon 691 milyar 522 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 2 trilyon 600 milyar liraya çıktı

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 15 milyar 384 milyon lira artarak 2 trilyon 600 milyar 419 milyon liraya çıktı.

Söz konusu tutarın 626 milyar 678 milyon lirası konut, 49 milyar 806 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 923 milyar 935 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 10 milyar 109 milyon lira azalarak 3 trilyon 112 milyar 973 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,7 artarak 2 trilyon 538 milyar 773 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 916 milyar 255 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 622 milyar 518 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 3 Ekim itibarıyla önceki haftaya göre 14 milyar 606 milyon lira artışla 503 milyar 958 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 372 milyar 113 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 131 milyon lira artarak 4 trilyon 470 milyar 699 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 26 milyar 172 milyon lira azalarak 266 milyar 633 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 1,08'i oldu.