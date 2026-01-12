Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran kar yağışı, Van'ın yüksek kesimlerini ve kırsal mahallelerini beyaz örtüyle kapladı. Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulduğu kırsal mahallelerde, sokaklara ve evlerin üzerine çöken kar tabakası kartpostallık görüntüler oluşturdu.

"Zorluk ve estetik bir arada"

Kar yağışı ulaşımda yer yer aksamalara neden olsa da bölge halkı bu manzaraya alışık. Mahalle sakinlerinin kar altındaki günlük yaşam mücadelesi devam ederken yaz aylarında yemyeşil olan meralar ve akarsu boyları, şimdi uçsuz bucaksız bir beyazlığa teslim olmuş durumda. Karlı dağların eteklerinde yer alan yerleşim yerleri, havadan çekilen görüntülerle kartpostallık manzaralar oluşturdu.