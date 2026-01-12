Van’da Cumhuriyet Caddesi’nde faaliyet gösteren E. Kuyumculuk, 10 Ocak Cumartesi günü iş yerini kapattıktan sonra bir daha açmadı. Son dönemde ekonomik sıkıntılar yaşadığı öne sürülen kuyumcudan haber alamayan vatandaşlar, dükkânda emanette bulunan altın ve paralar nedeniyle durumdan şüphelenerek emniyete başvurdu.

İlk tespitlere göre, E. Kuyumculuk yetkilisinin emanet edilen para ve altınlarla birlikte ortadan kaybolduğu değerlendiriliyor. Şu ana kadar 17 kişinin emniyete giderek şikâyetçi olduğu öğrenilirken, vurgunun toplam tutarı henüz netlik kazanmadı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.