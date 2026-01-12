Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda, 10 Ocak 2026 tarihinde Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda şüphe üzerine durdurulan hafif ticari kapalı kasakamyonette arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada, aracın arka koltuk ve bagaj kısmında bulunan 2 adet çuval içerisinde, 48 parça halinde toplam 30 kilogram Skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında iki şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, haklarında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Hakkâri’de tüm kolluk birimleri; vatandaşların huzur ve güvenliği, çocukların ve gençlerin geleceğinin korunması amacıyla uyuşturucu ile mücadelesini kesintisiz ve kararlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.