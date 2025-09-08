Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre sosyal güvenlik kapsamında Türkiye genelinde aktif çalışan kişi sayısı 26 milyon 79 bin 363 olarak açıklandı. Van’da ise bu sayı 215 bin 698 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde sosyal güvenlik kapsamında aylık alan 16 milyon 901 bin 380 kişi bulunurken, Van’da ise 69 bin 525 sosyal güvenlik kapsamında aylık alıyor.

Sosyal güvenlik kapsamında bakmakla yükümlü tutulanların (yararlanıcıların) Türkiye genelindeki sayısı 33 milyon 766 bin 873 oldu. Van’da bulunan toplam yararlanıcı sayısı 518 bin 510 olarak raporlandı.

Türkiye genelinde genel sağlık sigortası tescil edilenlerin sayısı 7 milyon 915 bin 744 olurken, Van’da genel sağlık sigortası tescil edilenlerin sayısı 269 bin 40 oldu.

Genel sağlık sigortası devlet tarafından ödenenlerin Türkiye’deki toplam sayısı 5 milyon 890 bin 657, Van’da ise genel sağlık sigortası devlet tarafından ödenenlerin sayısı 250 bin 158 olarak kayıtlarda yer aldı.

Genel sağlık sigortası kendileri tarafından ödenenlerin Türkiye’deki toplam sayısı 2 milyon 25 bin 87, Van’daki sayısı ise 18 bin 882 olarak açıklandı.