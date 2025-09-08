Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) çalışmalar nedeniyle birçok mahallede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden İpekyolu, Tuşba, Gürpınar, Gevaş, Özalp, Erciş ve Bahçesaray ilçesindeki mahalleler etkilenecek.

Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Hatuniye, Buzhane, Hafıziye ve Halilağa Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Altıntepe, İskele ve Abdurrahman Gazi Mahalleleri ile bağlı sokaklarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kılıçtutan,Yukarıalıcı ve Aşağıalıcı Mezralarında planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ;

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Atalan, Bahçelievler, Dereagzı, Dokuzağaç, Elmalı, Guzelkonak, Hişet, Karşıyaka, Pınarbaşı, Selimiye ve Uysal Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çınarlı ve Gölağzı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP;

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kaşıkara ve Sarıköy Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

BAHÇESARAY:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Akyayla, Altıntas, Bağcılar, Cevizlibelen, Çömlekçi, Güneyyamaç, Kartal, Paşaköy, Yaşlıkavak ve Yaylakonak Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.