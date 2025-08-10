İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı Ocak-Temmuz dönemine ait trafik verilerine göre Türkiye’de 159 bin 104 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde kayıt altına alınan resmi bilgilere göre ülke genelinde 217 bin 129 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Yine bu dönemde gerçekleşen kazalarda bin 401 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye genelinde bu dönemde 226 bin 535 kişi ise meydana gelen trafik kazalarında yaralandı.

Van, 2025 yılı Ocak-Temmuz dönemini kapsayan 7 aylık süreçte Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazalarında olay yerinde en fazla can kaybı veren 26. il oldu. En fazla can kaybı 105 ile Ankara’da olurken, bu dönemde Kilis’te meydana gelen kazalarda olay yerinde herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Emniyet Genel Müdürlüğü raporlarına göre Van’da 7 aylık periyotta bin 175 ölümlü-yaralanmalı kaza gerçekleşti. Bu dönemde Van’da, bin 540 maddi hasarlı kaza kayıtlara geçti.

Aynı dönemde Van’da meydana gelen bu kazalarda 16 vatandaş olay yerinde yaşamını yitirirken, bin 993 kişi ise yaralandı.

Malatya, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 19 can kaybıyla trafik kazalarında en yüksek ölüm oranına sahip il olurken, Van 16 can kaybıyla bölgede ikinci sırada yer aldı.

Not: Trafik bülteninde belirtilen ölü sayısı, yalnızca kaza anında hayatını kaybeden kişileri içeriyor.