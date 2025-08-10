Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2’si çocuk 4 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

"Her gün sessizce canlar yitiriliyor ve trajedi devam ediyor." ifadesini kullanan Burş, son 24 saatte 11 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Burş, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 98'i çocuk 212'ye yükseldiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 39 artarak 61 bin 369’a çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 39 Filistinlinin İsrail tarafından öldürüldüğü ve 491 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 862 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 40 bin 809 sivilin de yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1793'e, yaralıların sayısının da 12 bin 590'a çıktığı bildirildi.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 11 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının da 98'i çocuk 212'ye yükseldiği hatırlatıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 61 bin 369, yaralıların sayısının ise 152 bin 850'ye ulaştığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 13'ü insani yardım bekleyen 14 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 13'ü insani yardım bekleyen olmak üzere 14 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Selahaddin Caddesi'nde yardım dağıtım noktası yakınlarında toplanan Filistinli sivilleri hedef aldı.

Saldırıda biri çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir apartman dairesinin bombalandığı saldırıda da Filistinli 1 kadın öldü, bir kadın yaralandı.

İsrail askerlerinin Han Yunus'un güneyindeki Tıne Caddesi'nde yardım bekleyen Filistinlilere açtığı ateş sonucu biri kadın 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Güneydeki Refah kentinde de İsrail ordusu, yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı, 5 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail ordusuna ait botlar ise Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Telle Nuveyri bölgesi kıyılarına makineli tüfekle ateş açtı.

Görgü tanıklarına göre, İsrail ordusu ayrıca Han Yunus'un kuzeybatısındaki Asda Hapishanesinin çevresine top atışı düzenledi.

Gazze'deki hükümet: İsrail ablukası sebebiyle havadan atılan yardımların yol açtığı can kaybı 23 oldu

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ablukası sebebiyle havadan atılan insani yardımlar sebebiyle Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 23 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri soykırıma devam ettiği Gazze'de hava yoluyla bölgeye gönderilen yardımların düşmesi sonucu can kaybının 23'e ve yaralı sayısının 124'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, "Hava yoluyla yapılan yardımların çoğu İsrail işgali altındaki bölgelere veya zorla boşaltılan mahallelere düşüyor. Bu yüzden (yardımlara) yaklaşanlar doğrudan hedef alınma ve öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor." ifadelerine yer verildi.

Hava yoluyla Gazze'ye daha önce gönderilen yardımların bir kısmının denize düştüğü ve olayda 13 Filistinlinin boğulduğu hatırlatıldı.

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ablukası sebebiyle yardımların havadan gönderilmesine konusunda "insanlık dışı yöntemin tehlikeli olduğu" uyarısını yaparak, Gazze'ye ulaşması gereken gıda, bebek maması, ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere yardımların kara sınırlarından güvenli ve yeterli geçişini talep etti.

İsrail’in abluka ve saldırıları altında bulunan Gazze, yaygın açlık, su ve tıbbi malzeme sıkıntısı gibi insani felaketle karşı karşıya. Yerel ve uluslararası kuruluşlar, İsrail’in "açlık ve susuzluğu silah olarak kullandığını" ifade ediyor.

Günlük 600 tır yardıma ihtiyaç duyulan Gazze'ye son 13 günde sadece 1115 tır girdi

Gazze’deki Filistin hükümeti, İsrail’in kısıtlayıcı politikaları nedeniyle günlük en az 600 yardım tırının geçmesi gereken Gazze Şeridi'ne son 13 günde sadece 1115 yardım tırının girdiğini açıkladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında 7 bin 800 yardım tırı girmesi gerekirken, günlük ortalama sadece 85 tırın Gazze’ye ulaşabildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgenin sağlık, hizmet ve gıda alanlarındaki temel ihtiyaçlarını karşılamak için günlük en az 600 yardım ve yakıt tırına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Gazze’ye ulaşan yardımların, ihtiyaçların yalnızca yüzde 14’üne denk geldiği belirtilen açıklamada, yardımların büyük çoğunluğunun ise İsrail’in uyguladığı sistematik abluka ve "açlık" politikaları kapsamında ortaya çıkan güvenlik kaosu nedeniyle yağmalandığı kaydedildi.

Gazze’de altyapının çöktüğü, sağlık ve gıda gibi temel ihtiyaçların karşılanamadığı, insani krizin derinleştiği ifade edilen açıklamada, sınır kapılarının sürekli ve güvenli şekilde açılması, bebek maması, ilaç ve yakıt gibi kritik malzemelerin ulaştırılması için uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarına acil müdahale çağrısı yapıldı.

İsrail’in abluka ve saldırıları altında bulunan Gazze, yaygın açlık, su ve tıbbi malzeme sıkıntısı gibi insani felaketle karşı karşıya. Yerel ve uluslararası kuruluşlar, İsrail’in "açlık ve susuzluğu silah olarak kullandığını" ifade ediyor.

Filistin'den "İsrail'in Gazze'yi işgalinin bölge ve dünyanın güvenliğini yok edeceği" uyarısı

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etme, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme ve Kudüs'ü Yahudileştirme politikaları, bölgede ve dünyada güvenlik ve istikrarın sağlanmasının önündeki tüm kapıları kapatacaktır." ifadesini kullandı.

İsrail'in Filistin halkı aleyhindeki saldırılarını genişletmesi hususunda yapılan uluslararası eleştirileri ve ülkelerin uyarılarını reddettiğini belirten Ebu Rudeyne, bunun bölgede uluslararası meşruiyet kararları ve uluslararası hukuka uygun şekilde barış ve istikrarın sağlanmasını hedefleyen uluslararası irade karşında benzeri görülmemiş bir meydan okuma ve provokasyon olduğunu vurguladı.

Ebu Rudeyne, Gazze Şeridi'nin, Kudüs ve Batı Şeria gibi Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası topluma, "saldırıların durdurulması, bölgeye yardım girişine izin verilmesi konusunda İsrail'e baskı yapmaları ile Filistin Devleti'nin Gazze Şeridi'ndeki tüm sorumluluklarını üstlenebilmesi için ciddi şekilde çalışmaları" çağrısında bulundu.

Ebu Rudeyne, ayrıca ABD yönetimine, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için "İsrail'e Gazze'deki soykırımını genişletme izini verilmemesi, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin terörünü durdurması" çağrısı yaptı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da iki Filistin köyüne saldırdı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun koruması altındaki silahlı bir İsrailli grup, Ramallah'ın doğusundaki Rammun köyüne kuzeybatı yönünden saldırarak Filistinlilerin evlerine ateş açtı.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, saldırgan İsrailliler ayrıca köydeki tarım arazilerini ateşe verdi.

İsrail güçleri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere koruma sağlamak amacıyla bölgeye girerek işaret fişekleri attı, bu durum yangının büyümesine ve arazilerde maddi hasara yol açtı.

Bir başka İsrailli grup ise Deyr Cerir köyüne saldırdı.

WAFA'nın haberine göre, köyün batı girişinde toplanan İsraillilere koruma sağlamak için İsrail güçleri bölgeye baskın düzenledi ve köy girişini kapattı.

İsrail güçleri, saldırılara karşı koymak isteyen silahsız halka gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise saldırı üzerine Deyr Cerir'e gitmek isteyen ekiplerinin İsrail ordusu tarafından engellendiğini bildirdi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.