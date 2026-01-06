İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’nın yayımladığı 2025 yılı trafik verilerine göre, Türkiye genelinde 288 bin 253 ölümlü ya da yaralanmayla sonuçlanan kaza gerçekleşti.

2025 yılı içinde kayıtlara geçen bilgilere göre Türkiye’de 388 bin 453 maddi hasarlı trafik kazası oluştu. 2025 yılı içerisinde meydana gelen kazalarda 2 bin 541 kişi hayatını kaybederken, ülke genelindeki bu trafik kazalarında toplam 407 bin 352 kişi yaralandı.

VAN’DA 1 YIL İÇİNDE 26 ÖLÜ 3 bin 416 YARALI

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı raporda, Van’da bir yıl içinde 2 bin 38 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazası tespit edildi. Aynı yıl içinde Van’da 2 bin 650 maddi hasarlı trafik kazası da kayda geçti. Bu kazalar sonucunda Van’da 26 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 bin 416 kişi ise yaralandı.

2025 yılı trafik istatistiklerine göre Van, Türkiye genelinde trafik kazalarında olay yerinde hayatını kaybeden vatandaş sayısı bakımından iller arasında 36. sırada yer aldı.

Not: Trafik bülteninde belirtilen ölü sayısı, yalnızca kaza anında hayatını kaybeden kişileri içeriyor.