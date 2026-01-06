Mutlu, makamında gerçekleştirdiği oylamada, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" başlıklı fotoğrafını tercih eden Mutlu, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor" ve Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" isimli karesini oyladı.

Mutlu, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", Esra Bilgin'in "Alperen" ve Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" fotoğraflarına oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş Kasırgası" ve Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde", İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarını seçen Mutlu, "Gazze: Açlık" kategorisinde de Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" ve Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" adlı karelerini tercih etti.

Oylamada birbirinden değerli fotoğrafların olduğunu belirten Mutlu, emeği geçen muhabir ve foto muhabirlerini kutladı.

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.