Van Ferit Melen Havalimanının tadilat nedeniyle uçuşlara kapatılması, otobüslerle seyahate de ilgiyi artırdı.

Van çıkışlı otobüs seferlerinde yolcu yoğunluğu artarken, bilet fiyatları da merak edilir oldu. Van’daki otobüs firması yetkilileri, WanHaber’e yaptıkları açıklamada; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği tavan fiyatın altında bilet satışı yaptıklarını ifade etti.

Firma yetkilisi Musa Özaydın, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın belirlediği rayiç fiyat, Van–İstanbul hattı için 3.000 TL. Ancak biz inisiyatif alarak bu hattı şu an 2.500 TL'den satışa sunuyoruz. Bu uygulamayı, okullar kapanana kadar sürdürmeyi planlıyoruz.” dedi.

Başka bir firma yetkilisi Murat Topçu ise konuyla ilgili olarak, “Bakanlığın belirlediği 3.000 TL tavan fiyatına rağmen, biz şu anda tüm uzun mesafelerde biletleri 2.500 TL'den satıyoruz. Van – Marmaris gibi en uzak hatlarda bile bu fiyat geçerli” ifadelerini kullandı.

MUŞ VE AĞRI HAVALİMANLARINA YÖNELİM ARTIYOR

Van Ferit Melen Havalimanı’nın kapalı olması, yolcuları bölgedeki diğer havalimanlarına da yönlendiriyor. Özellikle Muş ve Ağrı havalimanları, Vanlı yolcular için alternatif ulaşım noktası haline geldi. Bu durum Van – Ağrı, Van – Muş arası karayolu taşımacılığında da gözle görülür bir yoğunluk yarattı.

Otobüs firmaları, Van – Muş ve Van – Ağrı güzergahlarında ek seferlerle talebe yanıt veriyor. Söz konusu hatlarda bilet fiyatları firmalara göre değişmekle birlikte, 500 ila 600 TL arasında sabitlenmiş durumda. Firma yetkilileri, daha önce bu güzergahlarda günde birkaç yolcu varken, şu an ciddi bir yolcu artışı yaşandığını belirtiyor.

Van’daki otobüs firmaları, artan yolcu trafiğine rağmen hizmet kapasitesini artırarak ve fiyatları kontrollü tutarak ulaşım ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

Şehirlerarası bilet fiyatları da şu şekilde;

Van – İstanbul: 2.500 TL

Van – Ankara: 1.800 TL

Van – İzmir: 2.500 TL

Van – Antalya: 2.500 TL

Van – Bodrum: 2.700 TL

Van – Marmaris: 2.500 TL