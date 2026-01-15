Kar yağışı nedeniyle Van genelinde yüzlerce yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Yağış, Van genelinde etkili olurken toplam 363 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Özellikle güney ve kuzey ilçelerinde etkili olan yağıştan en çok etkilenen ilçe Çatak oldu. Geçtiğimiz haftalarda çığ felaketi yaşanan ilçede, kapalı mahalle ve mezra yolları açılarak hayat normale dönmüştü. Ancak dün etkisini sürdüren kar yağışı, ilçede yeniden olumsuzluklara yol açtı. İlçede yaklaşık 100 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgilere göre kapalı yolların ilçelere göre dağılımı şöyle:

Bahçesaray: 7 mahalle, 24 mezra yolu

Başkale: 3 mahalle, 3 mezra yolu

Çaldıran: 30 mahalle, 14 mezra yolu

Çatak: 22 mahalle, 78 mezra yolu

Edremit: 1 mahalle yolu

Erciş: 43 mahalle, 29 mezra yolu

Gevaş: 30 mahalle, 10 mezra yolu

Gürpınar: 8 mahalle, 13 mezra yolu

Muradiye: 5 mahalle, 1 mezra yolu

Tuşba: 25 mahalle, 10 mezra yolu

Saray: 6 mahalle, 1 mezra yolu

Toplamda 363 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Van Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.