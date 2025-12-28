Van Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü il genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretim durduruldu.

Valilik açıklamasında, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı belirtildi. Ayrıca 0-6 yaş çocuğu bulunan kamu çalışanı annelerin de aynı gün idari izinli olacağı ifade edildi.