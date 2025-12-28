Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Gürpınar ilçesi Hoşab Mahallesi mevkiinde faaliyet yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Yapılan faaliyet neticesinde bin 90 adet kaçak sigara, 15 litre bandrolsüz alkollü içki ve 225 kg kaçak gıda ürünleri ele geçirildi. Şüpheli E.S. (36) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır" denildi.

