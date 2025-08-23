Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Üniversite Hastaneleri Birliği Çalıştayı" başladı. Van YYÜ Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştaya, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahad Arvas, hastane başhekimleri, akademisyenler ve sağlık çalışanları katıldı.

Programda üniversite hastanelerinin sorunları ve geleceğe yönelik çözüm önerileri ele alındı. Sağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş, üniversite hastanelerine Sağlık Bakanlığı olarak ellerinden gelenin de ötesinde katkı sunmaya söz verdiklerini belirtti. Bakan Yardımcısı, "Bakanlık olarak tüm hastanelere destek olduklarını aktaran Okumuş, "Üniversite hastanelerine elimizden gelenin de ötesinde katkı sunmaya söz veriyoruz. Sayın Bakanımızın üniversite hastanelerine açık ve net bir desteği var. Kendisi defalarca 'Benim için Bakanlığa bağlı, özel, vakıf üniversitesi, kamu ya da üniversite hastaneleri diye bir ayrım yok. Tüm hastaneler bizimdir.

Tamamına aynı seviyede yaklaşıyoruz. Onların sorunları bizim sorunlarımızdır. Çözümü için elimizden gelen her şeyi yapacağız' ifadelerini kullandı. Bakanımızın talimatıyla bugün buraya geldim. Çalıştaya katkı sunmak istiyoruz. Burada genel müdürlerimiz, daire başkanlarımız, genel müdür yardımcılarımız ve farklı birimlerden arkadaşlarımız yer alıyor. Üniversite hastanelerinin, hem sağlık profesyonellerinin eğitimi hem de sağlık hizmet sunumunda en üst seviyelere ulaşmaları için Bakanlık olarak üzerimize düşen ne ise yapmaya hazırız" dedi.

Şehrin önemli aktörlerinden biri olan ve şehre değer katan Van YYÜ Rektörü ve ekibine teşekkür eden Vali Ozan Balcı ise "Van YYÜ şehrimizin sosyoekonomik gelişimine katkı sağlayan, şehre dinamizm katan, akademik kadrosu ve teknik personeliyle güçlü bir üniversitedir. Rektör hocamız ve ekibinin uyumlu işbirliği ve koordinasyon içinde önemli çalışmalar yürüttüğünü, bu gayretlerin şehrimizin sosyoekonomik kalkınmasına ciddi katkılar sunduğunu özellikle belirtmek isterim. Üniversitemiz sadece öğrenci yetiştiren bir kurum değil; aynı zamanda eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra şehrin gelişiminde de öncü bir rol üstlenmektedir" diye konuştu.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de üniversite hastanelerinin yalnızca tedavi hizmeti sunan kurumlar olmadığını aynı zamanda bilim üreten, yeni nesil hekimleri yetiştiren, sağlık alanında yeniliklerin öncüsü olan stratejik yapılar olduğunu ifade ederek, "Bu yönüyle üniversite hastaneleri, ülkemizin sağlık vizyonunun lokomotif gücünü oluşturmaktadır. Üniversite Hastaneleri Birliği Derneğinin çatısı altında buluşmak, yalnızca sorunlarımızı paylaşmak değil, aynı zamanda ortak akıl ve dayanışma ruhuyla geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan kıymetli bir fırsattır. Birliğimizin bugün burada ortaya koyacağı fikirler, üniversite hastanelerimizin hizmet kalitesini artırmaya yönelik alacağı kararlarla yarınlarımız için önemli bir yol haritası olacaktır.

Üniversite olarak bu toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. 43 yıllık tarihiyle ülkemizin en köklü eğitim ve sağlık kurumlarından biri olan üniversitemiz, yalnızca bir akademik merkez değil, modern ve yeşil kampüsüyle öğrencilerine sosyal yaşamda da eşsiz bir deneyim sunan güçlü bir eğitim yuvasıdır. Teknolojik yeniliklerle donattığımız altyapımızla, özellikle sağlık alanında standartlarımızı sürekli yükseltiyoruz. Dursun Odabaş Tıp Merkezi ek acil binası, tıp fakültesi temel tıp bilimleri binası, diş hekimliği fakültesi ve uygulama hastanesi gibi yatırımlar, sağlık hizmetlerimizin kalitesini artırırken Veteriner Fakültemiz bünyesindeki hayvan hastanesi projeleriyle de bölgemize değer katıyoruz. Üniversitemiz, sağlık alanında bölgenin lideri konumundadır.

Hastanemiz, bölgenin en büyük referans merkezi olarak her yıl yüz binlerce hastaya hizmet vermekte, ileri düzey cerrahi operasyonlardan yenilikçi araştırmalara kadar geniş bir yelpazede önemli başarılar ortaya koymaktadır. Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve sağlık bilimleri fakültelerimiz her yıl yüzlerce nitelikli mezun verirken Dursun Odabaş Tıp Merkezimiz Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Iğdır'ı kapsayan yaklaşık 3 milyonluk nüfusa hizmet veren ve Sağlık Bakanlığı tarafından 3. Basamak A1 statüsünde tanımlanan bölgedeki helikopter pisti bulunan tek üniversite hastanesi olarak faaliyet göstermektedir" şeklinde konuştu.

Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Derneğin Başkan Vekili ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran'ın birer konuşma yaptığı çalıştay, oturumalarla devam etti.