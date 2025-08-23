Van'ın Erciş ilçesinde yer alan Deliçay Kanyonu, usta bir fotoğrafçının objektifinden adeta görsel bir şölene dönüştü. Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken bu etkileyici manzara, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı. Doğal güzellikleriyle bilinen Deliçay Kanyonu, ilkbahar ve yaz aylarında sunduğu yeşilin binbir tonu ve berrak akan suyu ile adeta saklı bir cennet görünümünde.

Deneyimli fotoğraf sanatçısı Ferzende Coşar, "Bölgeye yaptığım özel bir çekim gezisinde kanyonun en etkileyici anlarını kadrajıma aldım. Yüksek çözünürlükte, sabahın erken saatlerinde çektiğim fotoğraflarda güzel örtü yamaçlar, parlayan su yüzeyi ve doğanın büyüleyici uyumu dikkat çekiyor. Deliçay’ın doğal yapısını bozmadan yapılan çekimlerle bölgenin korunması gerekiyor" dedi.