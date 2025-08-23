Gelibolu'nun Ilgardere köyü kırsalında dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın geniş alanda etkili oldu.

Yangına, 9 uçak, 6 helikopter, 143 kara aracı ve 391 personel ile havadan ve karadan müdahale edildi.

Ekiplerin gece boyunca yaptığı çalışmalar sonucu orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Orman ekiplerinin, yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan tarama çalışmaları devam ediyor.

Helikopterlerin de soğutma çalışmalarına destek verdiği gözlendi.

Gelibolu'da alevlerin etkilediği orman ve tarım alanları dronla görüntülendi.