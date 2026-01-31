Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van’da kaldığı yurttan ayrıldıktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşıyan Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, bir gazetecinin, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Ölüm sebebinin henüz belirlenemediğini aktaran Tunç, "Yani suda boğulma olarak belirlendi ama bu suda boğulma öncesinde herhangi şiddete maruz kaldı mı kalmadı mı bunlar araştırılıyor. Bu konuda dijital materyaller incelendi, ifadeler alındı, şüpheli görülen kişilerden DNA testleri yapıldı. Tüm bunlar adli tıp süreçlerinde incelendi. Telefonun incelenmesiyle ilgili olarak da İspanya Adalet Bakanı'yla bizzat görüşmem oldu ve telefonun incelemesi devam ediyor, 10 haneli şifre olduğu için sürekli deneme yaparak dijital materyale yani cep telefonundaki bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor." şeklinde konuştu.

Tunç, Rojin Kabaiş'in babası ve kardeşleriyle görüştüklerini, "Bu konuda kararlıyız, sorumlular, hayatını kaybetmesine neden olanlar, katiller varsa bu konuda devlet hiçbir şeyi gizlemez" dediklerini aktararak, bazı çevrelerin, devletin, yargı kurumlarının birilerini gizliyormuş gibi paylaşımlar yaptığına işaret etti.

"Yargı, devlet üniversiteye yeni başlamış bir kızcağızın hakkını korur. Onun hakkını, hukukunu korumak devletin görevidir." diyen Tunç, kim olursa olsun, sıfatı ne olursa olsun bu tür dosyalarda bilgi gizleme yapılamayacağını ancak bu konular üzerinden dezenformasyon yapanların bulunduğunu da kaydetti.