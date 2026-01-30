Şanlıurfa'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentteki market, kasap, fırın ve lokantalarda denetimlerini sürdürüyor.

Merkez Karaköprü ilçesindeki bir markette inceleme yapan ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Ticaret İl Müdürü İbrahim Akbaş, AA muhabirine, Ticaret Bakanlığının talimatları doğrultusunda tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da denetimler gerçekleştirildiğini söyledi.

Denetimlerini yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla sıklaştırdıklarını belirten Akbaş, "Ramazan öncesinde özellikle ihtiyaç malzemelerinin satıldığı marketler, kasaplar, fırınlar, pastaneler olmak üzere, ayrıca buna bağlı olarak yeme içme sektörü olan lokanta, kafe ve restoranlarda denetimlerimizi sürdürmekteyiz. Bu bağlamda her bir fiyat uygunsuzluğu görünen durum karşısında 3 bin 973 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra fahiş fiyat yönünde de görülen uygunsuzluklar Bakanlığımızın Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderilmektedir." dedi.

Akbaş, denetimlerinin ramazan ayı süresince de aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzluğu Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, CİMER, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi mobil uygulamasından ve müdürlüklerine başvurarak iletebileceğini kaydetti.

Konya

Ekipler, yaklaşan ramazan ayı öncesi, talebin arttığı çeşitli ürünlere yönelik kontrollerini yoğunlaştırdı.

Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farklar, etiket fiyatının değişim tarihi ve ürünün önceki fiyatına bakıldı.

Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, bir markette yapılan denetimlerin ardından gazetecilere, her gün sahada olduklarını ancak ramazan öncesi denetimleri daha da yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Vatandaşın mağdur olmaması adına çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Çağlayan, "Marketlerdeki ürünlerin birim fiyatları, son fiyat değişikliği tarihi, kasa ve reyonda fiyat farkları gibi değişkenlikleri göz önünde bulunduruyoruz." dedi.

Geçen yıl da denetimleri yoğun şekilde yaptıklarını aktaran Çağlayan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 5 bin firma denetlendi ve 8 milyon liranın üzerinde cezai işlem uyguladık. Haksız fiyat artışıyla ilgili yaklaşık 600 firma, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. Bugün bakanlığımızın üzerinde yoğun şekilde çalıştığı yönetmelik de yürürlüğe girdi. Bundan sonra restoranlarda herhangi bir servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti ve istenmeden masaya gönderilen ürünlerle ilgili fiyat talep edemeyecekler. Buna benzer durumlarda tüketici, gittiği restoran veya kafelerden fiş alarak kurumumuza müracaat edebilir."

Samsun

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki zincir market ve kasaplara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarını kontrol eden ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, gramaj kontrolü yaptı.

Ekipler, haksız rekabetin, fahiş fiyat artışının ve fırsatçılığın önüne geçmek amacıyla etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ve önceki fiyat bilgilerine yer verilip verilmediğini inceledi.

Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, gazetecilere, Ticaret Bakanlığı olarak ülke genelinde yürüttükleri yaygın yoğun denetim faaliyetlerinin etkili şekilde Samsun'da da sürdürdüklerini söyledi.

Bu kapsamda 2025 yılında Samsun genelinde 2 bin 400 market, 999 kafe ve restoran, 1300 diğer sektör olmak üzere 4 bin 700'e yakın işletmede denetim yaptıklarını belirten Turpçu, "Bu kapsamda da yaklaşık 470 bin ürünle ilgili denetimler yaptık. Denetimlerimiz sonucunda düzenlediğimiz tutanakları, şayet haksız fiyat artışıyla ilgili bir tespitimiz varsa bunları değerlendirmek üzere Bakanlığımız Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna intikal ettirmekteyiz." dedi.

Turpçu, denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.

Bolu

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki fırın, zincir marketler ve alışveriş merkezlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarını kontrol eden ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, gramaj kontrolü yaptı.

Haksız rekabet, fahiş fiyat artışı ve fırsatçılığın önüne geçmek amacıyla etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ve önceki fiyat bilgilerine yer verilip verilmediğini inceleyen ekipler, meyve ve sebzelerin geliş fiyat bilgisini Hal Kayıt Sistemi üzerinden kontrol etti.

Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi, gazetecilere, denetimlerde, raflardaki ürünlerin fiyat etiketlerinin mevzuata uygun yer alıp almadığı, ürünün raf ve kasadaki fiyatı arasında uyuşmazlık olup olmadığı, lokanta, restoran gibi yiyecek içecek hizmetinin sunulduğu işletmelerde de fiyat listeleri ile menülerin kontrol edildiğini belirtti.

Kontrollerde aykırılık tespit edilmesi halinde her bir ürün için 3 bin 973 lira idari ceza uygulandığını bildiren Terzi, "Yine haklı bir gerekçeye dayanmaksızın yapılan fiyat artışlarıyla ilgili olarak söz konusu ürünlere ait son 3 aya ilişkin alış satış faturaları ve ilgili firmanın savunması istenilmekte. Söz konusu savunma yazısı ve ekleri incelendiğinde, Bakanlığımız bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna rapor halinde gereği için gönderilmektedir." ifadesini kullandı.

Terzi, denetimlerin ramazan öncesinde, ramazanda ve tüm yıl boyunca devam edeceğine değinerek, "Bolu, İstanbul-Ankara güzergahı üzerinde yer alan 2 aktif kara yolunu içinde barındıran bir şehir. Dolayısıyla bu kara yollarımız üzerinde yer alan dinlenme tesisleri, içinde marketleri barındıran akaryakıt istasyonlarında da denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir." dedi.

Van

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazanın yaklaşması dolayısıyla kasap, fırın ve marketlerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Kentteki marketlere giden ekipler, sebze, meyve, gıda ve temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi.

Ekipler reyonları gezdi, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda denetimde bulundu.

Fahiş fiyat ve yanlış bilgilendirmeye karşı da denetimlerde bulunan ekipler, ürün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yaptı.

Market işletmecisi Ferhat Atacan, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin üstüne düşen görevi yerine getirdiğini söyledi.

Ekiplerin marketlerde denetim yaptığını belirten Atacan, "Bu tür denetimler hem tüketici hem de marketlerin otokontrol sistemlerinin geliştirilmesi açısından önemli. Son kullanma tarihi geçen ürünler konusunda işletmecilerimizin daha hassas davranması gerekiyor." dedi.

Edirne

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bir alışveriş merkezindeki zincir markette, ramazanda tercih edilen ürünlerin fiyatlarını denetledi.

Gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarını kontrol eden ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, gramaj kontrolü yaptı.

Ekipler, alışveriş merkezindeki tatlıcılar ve restoran işletmecilerine, fiyat listeleri ve gramajlar hakkında uyulması gereken kurallar hakkında da bilgi verdi.

Ticaret İl Müdürü Mustafa Kurt, denetimlerin kentin farklı noktalarında süreceğini belirtti.